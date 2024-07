Dia D de campanha do Julho Amarelo previne e trata hepatites virais

- Foto: ASCOM/ Isac

O Julho Amarelo marca a campanha de visibilidade para as hepatites virais, que são inflamações no fígado causadas por vírus ou pelo uso de alguns remédios, álcool e outras drogas, assim como por doenças autoimunes, metabólicas e genéticas. A Organização Mundial de Saúde (OMS) declara que as hepatites virais constituem um grave problema de saúde pública em todo o mundo, sendo a hepatite C considerada a epidemia do século. Desse modo, hoje (12) ocorre o dia D para testagens nos ambulatórios municipais do Multicentro de Saúde Carlos Gomes e do Vale das Pedrinhas, das 7h às 15h30. Esse dia D tem o objetivo de intensificar as testagens e estimular a prevenção dessa doença silenciosa que provoca desde alterações leves até graves complicações no fígado como cirrose e câncer. Esses exames podem ser feitos em até 30 minutos, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, por demanda espontânea e ordem de chegada nos multicentros de saúde e nas unidades básicas de saúde.

Segundo a enfermeira do Multicentro de Saúde Carlos Gomes, Edna dos Santos, existem cinco tipos de hepatites: a hepatite A, que é contraída de forma oral-fecal através de alimentos e frutas contaminadas, mão sujas e etc; as hepatites B e C, que são transmitidas através do sangue e fluidos corporais; e a hepatite D que é contraída através de medicamentos. Em relação a prevenção e tratamento, a enfermeira informa que a Hepatite B tem vacina para imunidade e proteção contra o vírus, já a hepatite C não tem vacina porém tem tratamento, ambas podem ser prevenidas com o uso de preservativo. As demais hepatites A e D, a prevenção se dá através da diminuição dos excessos de medicação e de contato com fontes contaminadas. O tratamento das hepatites C e D são através de medicamentos.

De acordo com a nota da Secretaria Municipal de Saúde, no primeiro semestre de 2024, foram notificados 215 casos de hepatites virais em residentes de Salvador. A maioria dos casos foi causada pelo vírus C (59,5%), seguido pelo vírus B (34,4%) e pelo vírus A (4,2%). As cepas de hepatite D e E somaram 1,9% dos casos. A coordenadora assistencial do Multicentro Carlos Gomes, Iris Sampaio, explica sobre o dia D de testagens: "O teste rápido tem grande eficácia de 90%, é seguro e possui um alto índice de confiabilidade", afirma. Sampaio ressalta que, em caso de resultado positivo, o paciente é acolhido e acompanhado no setor de ambulatórios de hepatites virais da unidade. "Esse paciente é assistido por uma equipe multidisciplinar composta por hepatologista, enfermeiro e nutricionista. Pelo SUS, ele tem acesso a medicações e exames complementares."

Iris Sampaio destaca a importância das campanhas para conscientizar a população sobre a necessidade da testagem e dos cuidados com a saúde. "Trabalhamos muito de forma educativa através de salas de espera, explicando sobre a doença, suas manifestações clínicas e formas de prevenção", diz. A testagem rápida está disponível de segunda a sexta, das 7h às 15h30, por demanda aberta. "Basta chegar à unidade com o cartão do SUS e RG em mãos, não precisa estar em jejum, é uma furadinha no dedo. Além das hepatites também realizamos teste rápido para HIV e sífilis", completa.

O técnico em enfermagem, Jean Nilber Almeida, compartilha sua experiência com a campanha: "Mesmo sendo casado e monogâmico, é importante fazer essas testagens. O teste foi super-rápido e tranquilo, levou 10 minutos, com um excelente atendimento e sem fila". Leandro Oliveira, consultor de RH, também destaca a importância do serviço. "Descobri o teste aqui no centro Carlos Gomes quando tive uma exposição e fiquei desesperado. A enfermeira me tranquilizou, pois é essencial falar de ISTs com naturalidade. O atendimento é rápido e eficaz. Meu recado para a sociedade é perder a vergonha, encarar as ISTs como qualquer outra doença e buscar se cuidar. Medo de ser julgado não ajuda em nada. Venha fazer o teste. Se tiver algo, trate-se. Hoje, a saúde pública oferece diversos tratamentos".