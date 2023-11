Dia da Baiana de Acarajé terá voucher para quitute e ações especiais | A TARDE

O Dia das Baianas de Acarajé, neste sábado, 25, vai ser celebrado com muita festa em Salvador. A programação inclui uma missa especial, às 10h, na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos e um voucher que garante o preço único de R$ 10 para o quitute no tabuleiro.

Após a cerimônia em homenagem às baianas, conduzida por Padre Lázaro Muniz, e que contará com a presença do prefeito Bruno Reis, as baianas sairão em cortejo rumo à Praça da Cruz Caída, acompanhadas pelo grupo percussivo Tambores e Cores, do Mestre Pacote.

Chegando à sede da Associação Nacional das Baianas de Acarajé, Mingau, Receptivos e Similares (ABAM) será realizado um almoço para 400 convidados. O dia também contará com três shows das bandas Di Papo, Cangerê de Sinhá, Samba Trator e Viola de Doze

Durante a festa a Prefeitura de Salvador entregará 50 dos 580 kits que serão doados às baianas, compostos de um tabuleiro de jacarandá, um ombrelone (sombreiro), uma vestimenta (Richelieu 100% algodão), duas caixas térmicas, uma placa de sinalização, cinco colheres de polietileno, uma lixeira e um protetor de fogareiro. De acordo com o órgão, até o dia 1° de dezembro os outros 530 kits serão entregues.

Acarajé a R$ 10

A campanha “Dia da Baiana Feliz” está realizando a venda, até 25 de novembro, de um voucher de R$ 10, que dará direito a um acarajé completo que poderá ser trocado em 24 tabuleiros de baianas espalhados por Salvador, nos dias 25 e 26 de novembro. Este voucher poderá ser adquirido em tabuleiros, bares e restaurantes e diversos tipos de outros empreendimentos e terá sua renda revertida para a ABAM.

A ação é acompanhada da mostra fotográfica “Crias do Dendê”, que tomou conta do Terreiro de Jesus e da Praça da Sé, apresentando 50 fotos em tamanho grande (1,60cm x 80cm) de 50 baianas e baianos do acarajé. Realizadas pelo fotógrafo Mário Edson, as fotos estão instaladas nos postes de luz da região e mostram, além do rosto da baiana (o) homenageada (o), o seu nome e as informações sobre onde encontrar seu tabuleiro.

Saiba onde comprar o voucher da campanha “Dia da Baiana Feliz”:

Memorial das Baianas - ABAM - Praça Cruz Caída – Pelourinho - segunda a sexta - 9h às 17h

Sueli Conceição - Terreiro de Jesus - Em frente a Faculdade de Medicina - quarta a domingo - 9h às 22h

Dulce Mary - Praça da Sé - Em frente à Cruz Caída - segunda a domingo - 10h às 19h

Luiz Conceição dos Santos - Rua da Mouraria, 68 - em frente à pizzaria La Napolitana - terça a sexta - 16h às 22h

Andreia Santos - Rua Miguel Torre, Barão de Macaubas, 23 – Macaubas, Barbalho - entrar na transversal da Cônego Pereira - 5ª casa ao lado direito - segunda a domingo - 6h às 12h

Marinalva da Silva (Acarajé da Nega) - Avenida Leovigildo Filgueiras, 819 – Garcia – ponto de referência : Empada do Breno - terça a quinta - 10h às 19h

Rosa dos Santos - Rua General Labatut, Barris - – ponto de referência : passeio da Biblioteca Central - terça a sexta - 16h às 21h

Noeli dos Santos Cerqueira - Shopping Vila Laura - Rua Raul Leite, 279 - Quiosque 02 - terça a sábado - 16h às 20h

Isabel Cristina Santos - Rua Belo Horizonte - Jardim Brasil, Barra – ponto de referência : no fundo do Shopping Barra - em frente ao Bar Descolado e a Nutrimaster - terça a sexta - 15h30 às 20h30

Maria Emilinha Bitencourt (Acarajé de Oiá) - Porto da Barra - em frente ao antigo Instituto Mauá - Artesanato da Bahia - segunda a domingo - 14h às 21h

Jaqueline Rodrigues dos Santos - Farol da Barra - Em frente ao Barra Center, ao lado do Corpo de Bombeiros, na faixa de areia - sexta a segunda - 9h às 17h

Ana Cassia Nery (Acarajé da Tânia) - Farol da Barra - em frente ao Farol da Barra - segunda a domingo - 15h às 22h

Anderson Pereira Neri - Farol da Barra - na rampa que dá acesso à praia, ao lado do Farol da Barra - segunda a quinta - 14h às 22h - sexta a domingo - 12h às 22h

Lazaro Russo Ondina - Rua Ademar de Barros, 1080. Em frente a Clínica Cenafert - ao lado do chaveiro, na frente do estacionamento da UFBA - segunda a sexta - 16h às 21h30

Orlanita C. P. Macedo (Beiju Largo de Santana) - ao fundo da Igreja de Santana - Rio Vermelho - segunda a domingo - 16h30 às 22h

Elaine Assis (Acarajé da Dinha) - Largo de Santana - próximo a igrejinha de Santana - Rio Vermelho - segunda a quarta - 16h às 22h - quinta - 16h às 23h - Sexta a Domingo - 16h às 0h

Maria das Graças Gonçalves - Praia de Amaralina – ponto de referência: em frente ao Condomínio Anhanguera - no calçadão da Orla - ao lado do isopor de Davi - domingo e segunda - 10h às 18h

Sueli Bispo Largo das Baianas – Amaralina - Quiosque de Amaralina - segunda, terça, quinta e domingo - 10h às 21h

Rita Souto - Rua Itajuá, 24 - final de linha do Nordeste de Amaralina - ponto de referência: desce na rua em frente a Delicatessen Gilzan - casa de ladrilho verde e branca - segunda a domingo - A partir das 17h

Rubens Pereira - Avenida Manoel Dias, em frente ao Hotel Verde Mar - Amaralina/Pituba - segunda a sexta - 14h às 22h

Viviane Souza Melo - Pituba - Rua São Paulo - Praça Belo Horizonte - segunda a sexta - 15h às 19h30 / sábado: 10h às 14h

Simone Santana da Cruz (Quiosque Syca Dendê) - Imbuí - Rua das Gaivotas, 177 - Praça do Imbuí - em frente ao Shopping Gaivotas - quarta a domingo - 15h às 20h

Marcia Conceição Ferreira - Praia de Placafor - Avenida Otavio Mangabeira, s/n - ponto de referência: no Calçadão da Orla, ao lado da Cabana do Pescador, em frente a Farmácia Pague Menos - sábado e domingo - 9h às 17h

Alexandra Souza - Rua Aristídes Milton - ponto de referência: estátua de Dorival Caymmi - ao lado do Boteco do Lambretão – Itapuã - segunda, sexta, sábado e domingo - 12h40 às 21h

Simone Brandão Figueiredo (Beiju Itapuã) - ao lado do Acarajé de Cira - em frente ao Posto 12 - segunda a domingo - 15h às 22h