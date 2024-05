Dia das Mães: Shopping sorteia viagem para Museu do Louvre, em Paris | A TARDE

O Shopping Itaigara, em Salvador, vai sortear uma viagem de Dia das Mães, com direito a acompanhante, para o Museu do Louvre, em Paris, local onde está exposta a obra original de Monalisa.

Na campanha, a cada R$ 350 em compras, o cliente concorrerá a esse presente mais que especial, a partir da próxima terça-feira, dia 23 de abril, até o dia 18 de maio, às 20h.

Para participar da campanha, o cliente terá que registrar as notas das compras realizadas, nesse período, no balcão de trocas, localizado no 2º piso do empreendimento. As trocas efetuadas aos sábados garantem cupons em dobro e o sorteio acontecerá no dia 20 de maio, às 17h. As lojas participantes estarão sinalizadas com adesivo nas vitrines.

“O Dia das Mães é uma data que desperta o melhor da nossa memória afetiva e o imenso desejo de presentear quem a gente ama. Como representação do melhor carinho que podemos oferecer aos nossos clientes, pensamos em uma viagem charmosa e inesquecível, com direito a acompanhante, para que esse momento fique eternizado nas lembranças e no coração de quem for contemplado”, destacou Gilson da Hora, gerente de Marketing do Shopping Itaigara.

Além de concorrer a uma viagem dos sonhos, os clientes do Shopping Itaigara podem contar com uma vasta opção de presentes. É possível encontrar itens para todos os gostos e bolsos, como moda, artigos de decoração, serviços de estética, bombons, vinhos, e centenas de produtos de vários segmentos.

A estrela da campanha de Dia de Dia das mães, esse ano, é a arquiteta Eliane Kruschewsky. Ao seu lado, estão a sua filha, Laís Kruschewsky-Dornas, e a sua neta, frutos dessa representação incondicional do amor familiar. “O Dia das Mães é muito importante para mim, e poder reunir a minha filha e neta é uma satisfação imensa. O Shopping Itaigara fazer uma campanha com essa abrangência de três gerações, me deixa muito feliz. Sempre essas ações que promovem a mulher que trabalha, que tem seu lar, sua família e sua profissão, só faz engrandecer e valorizar. Eu só tenho a agradecer. E, no que se trata de amor à minha filha e neta, é incondicional”, traduziu a homenageada.

Museu do Louvre

É o maior museu de arte do mundo e um monumento histórico em Paris, na França. Um marco central da cidade, o Louvre é um dos principais símbolos de Paris, com um acervo de 554.731 obras. Deste total, cerca de 38 mil obras estão expostas, numa área de 72.735 metros quadrados. Em 2019, o Louvre recebeu 9.6 milhões de visitantes.

