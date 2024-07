Dia do Asteroide: Museu Geológico da Bahia faz visita guiada gratuita

- Foto: Divulgação / Ba.GOV.BR

Em comemoração do Dia do Asteroide, o Museu Geológico da Bahia (MGB), órgão administrado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), realizará visita guiada nas exposições do Universo e dos Meteoritos, neste domingo (30), das 13h às 17h. A programação faz parte do Asteroid Day Salvador 2024, que é organizada pela Associação de Astrônomos Amadores da Bahia (AAAB), com o apoio do MGB e do Planetário da Universidade Federal da Bahia (UFBA). O evento está incluso no calendário mundial de comemorações, certificado pelo Asteroid Day Brazil.

O Asteroid Day Salvador 2024 também realizará uma palestra nesta sexta-feira (28), às 19h, no Planetário da UFBA, com o tema ‘Astrofísica de Pequenos Corpos do Sistema Solar’, ministrada por Alberto Silva Betzler. A palestra abordará as definições das três categorias de pequenos corpos do sistema solar: asteroides, cometas e meteoros, bem como suas características, intercorrelações, riscos de colisão e a evolução do nosso conhecimento sobre esses objetos.

“O MGB é um equipamento completo. Além de oferecer conhecimento e desenvolver projetos na área científica, educacional e sociocultural, é um ótimo espaço para vivências científicas. Aproveito o Dia do Asteroide para convidar a todos e todas para conhecer as riquezas do acervo do MGB e todo conhecimento que ele proporciona”, destacou o secretário da pasta, Angelo Almeida.

A coordenadora de Fomento à Mineração, Petróleo e Gás da SDE, Amanda Silva, afirma que o evento é uma experiência exitosa para o museu. “O Asteroid Day Salvador é fruto de mais uma parceria que deu certo, pois o MGB, como um museu de ciência, é um dos espaços no estado que tem grande importância, devido ao seu potencial em dialogar com a sociedade popularizando a importância do estudo dos asteroides”, disse.

Sobre o MGB

O museu tem 49 anos, possui um dos maiores acervos geocientífico do Brasil e o maior da Bahia, com mais de 20 mil peças e destaque para o maior meteorito em massa recuperada no Brasil, o famoso Bendegó. O equipamento já sediou grandes eventos que deixaram um legado na construção social como o 1º Fórum Nordeste de Economia Circular, abriga a Sala de Arte do Cinema do Museu, contando também com uma cafeteria e uma área verde, onde está situado a obra ‘Flor de Pedras’, do artista plástico Juarez Paraíso.

O espaço também trabalha com visita pedagógica, voltada para grupos acima de 15 pessoas, devendo ser agendada através do telefone (71) 3115-7971 ou do e-mail: [email protected]. O MGB está localizado na Avenida Sete de Setembro, nº 2195, Corredor da Vitória. Funciona de terça a sexta, das 13h às 18h e aos sábados e domingos das 13h às 17h.