Dia do Professor será marcado por atividades lúdicas no Farol da Barra | A TARDE

Professores da rede estadual de ensino, ativos e aposentados, irão comemorar o Dia do Professor, neste domingo (15), no Farol da Barra, a partir das 8h, com atividades lúdicas, ambientais e políticas. A Associação Classista da Educação e Esporte da Bahia (ACEB) promoverá café da manhã, às 8h.

Após o coffee-break, os professores sairão em caminhada em direção ao Cristo da Barra, onde serão realizadas atividades recreativas como massagens relaxantes, técnicas de meditação, aferição de pressão arterial, uma " Feira de Variedades" com produtos artesanais, gastronômicos e da moda baiana, e palestras de educação ambiental que serão ministradas pela Rede Mar Brasil.

Durante a confraternização, a Associação Classista da Educação e Esporte da Bahia promoverá um debate e um abaixo-assinado em defesa da implementação do Piso Nacional do Magistério conforme prevê a Lei 11.738/2008 com reestruturação da carreira e paridade com os aposentados.

"Vamos comemorar o nosso dia de forma leve, dialogando com a sociedade, com muita alegria, cultura, educação ambiental, e politização da categoria em relação ao quadro atual do Piso Nacional na Bahia e no Brasil. A diversão e a luta andam juntas", assegura a presidente da ACEB e professora de Biologia aposentada, Marinalva Nunes.