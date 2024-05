Dia do Trabalhador: Vacinação na Barra tem alta procura no feriado | A TARDE

A procura por vacinação durante o feriado do Dia do Trabalhador, comemorado nesta quarta-feira, 1°, tem sido alta no Farol Da Barra, onde ocorre uma série de ações em alusão a data.

A assistente Social, Claudiene Santos, não perdeu tempo a aproveitou a folga para prestigiar os trabalhadores e, claro, cuidar da saúde junto com sua filha Maria Alice, de 9 anos. Claudiene colocou em dia as vacinas Bivalente, contra a covid, e a vacinação contra a inflluenza.

"Então, a gente aproveitou o feriado tanto para poder vir falar um pouco dos nossos direitos, reivindicar aqui direitos que a gente tem e que às vezes a gente vê sendo cortados, e também para aproveitar os serviços que foram disponibilizados aqui, principalmente os de saúde, que é de extrema importante. Tomei a bivalente e tomei a vacina da gripe. Já a minha filha tomou apenas a da gripe. É importante prestigiarmos nossa categoria e podendo ter acesso à serviços como esse é ainda melhor", disse em entrevista ao Portal A TARDE.

O número de pessoas procurando o posto de vacinação no Farol da Barra tem surpreendido até mesmo a Secretaria Estadual de Saúde. A superintendente de Vigilância e Proteção da Saúde (Suvisa), Rivia Mary de Barros, falou sobre os números expressivos e a felicidade da pasta com a grande adesão.

Claudiene Santos e a filha Maria Alice, de 9 anos | Foto: Leilane Teixeira | Ag. A TARDE

"Aqui está sendo um presente dado aso trabalhadores, os filhos deles, pais e todos familiares de trabalhadores. Todo mundo está vindo se vacinar, tivemos uma grande aderência e até aumentamos a equipe para dar suporte. Me surpreende porque em nossa experiência em algumas ferias não chega a essa quantidade e hoje, justamente por ser um dia de folga para muitos, eles vieram cuidar da saúde. Além disso, ontem o Ministério da Saúde ampliou a faixa etária, ou seja, não tem mais público alvo. Essa mudança veio em uma boa hora, porque incentivou que todos viessem aqui hoje, independente da idade", disse.

Ao A Tarde, Rivia pontuou que a previsão é que, até o final do dia, sejam mais de 500 pessoas vacinadas com a vacina Bivalente conta a Covid e quase mil recebam a vacina contra a influenza.

Serviços

Além dos serviços de saúde, a mobilização em alusão ao Dia do Trabalhador, contará com shows Adão Negro e Psirico e serviços em outras áreas, como:

- Atendimentos ao público com intermediação de mão-de-obra;

- Oferta de serviços de saúde e documentação;

- Atividades educativas, esportivas, culturais e de lazer.

- Serviços na área de educação através da Secretaria de Educação do Estado (SEC), como a realização de inscrições para as provas do Exame Nacional para; certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCEJA), através do qual aqueles que não concluíram os ensinos Fundamental ou Médio na idade certa poderão obter o certificado após a aprovação e orientações sobre as ofertas de Educação para Jovens e Adultos (EJA) nas escolas estaduais, especialmente direcionadas ao público trabalhador, visando facilitar o acesso à educação.

- Unidade móvel da Secretaria das Mulheres do Estado da Bahia (SPM) formada por psicóloga e assistente social, atuará com sensibilização e distribuição de material informativo sobre prevenção e enfrentamento às violências de gênero