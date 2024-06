Dia Livre de Impostos 2024: Shopping está com produtos sem impostos | A TARDE

Salvador aderiu mais uma vez o Dia Livre de Impostos (DLI), projeto realizado na capital baiana pela CDL Jovem e CDL Salvador em parceria com o Shopping Barra. Nesta quinta-feira, 6, diversas lojas do centro de compras estão com produtos comercializados sem o valor da tributação, com o objetivo de alertar a população sobre a alta carga tributária paga no país.

O DLI é uma campanha da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL) e CDLs Jovens vinculadas às CDLs nas cidades. É realizada em todos os Estados do Brasil, juntamente com o Distrito Federal, e prevê descontos de até 70% do valor final do produto. No total, mais de 100 mil lojas de todo o país devem participar da ação em 1.500 cidades. A expectativa é de que mais de 2 milhões de consumidores sejam beneficiados com os descontos.

No Shopping Barra será disponibilizado um estand,e onde uma equipe especializada do DLI vai esclarecer todas as dúvidas sobre a campanha e o regime de impostos em vigor no Brasil.



