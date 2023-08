Dinheiro e documentos ligados a jogo do bicho são apreendidos

Oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos na manhã desta terça-feira, 29, na 5ª fase da "Operação Lavanderia dos Sonhos", em Salvador. De acordo com a polícia, foram apreendidos dinheiro em espécie, além de documentos em endereços comerciais e em uma residência no condomínio Costa Verde, que pertencem aos empresários suspeitos.

A operação foi realizada em conjunto pelos Grupos de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado e às Organizações Criminosas (Gaecos) da Bahia, de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, além disso, a operação ocorre simultaneamente em Salvador, Niterói e Belo Horizonte em combate uma organização criminosa envolvida com a prática de infrações penais na cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, como a lavagem de dinheiro de origem da exploração de jogos de azar, entre eles, o jogo do bicho.

A operação contou com a participação de 80 agentes públicos, entre promotores de Justiça, delegados e agentes da Polícia Civil, policiais militares e rodoviários federais, além de policiais e servidores dos Gaecos.

Ao todo, segundo a polícia, foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão em alvos relacionados a pessoas físicas e jurídicas, supostamente envolvidas em um esquema de prestação de serviços informatizados e dissimulação de pagamentos, através de operações estruturadas e utilização de empresas de fachada.

Em 2022 foram deflagradas três fases da Operação Lavanderia dos Sonhos, assim como denúncia criminal pelo MPMG em desfavor dos integrantes da organização criminosa. Já em 2023 foi deflagrada a 4ª fase da operação.

A análise das provas obtidas revelaram que o consórcio criminoso contava com estruturas essenciais ao êxito de suas ações e negócio que ainda não tinham sido detectadas completamente quando do oferecimento da ação penal, sendo que uma dessas estruturas consiste no desenvolvimento, aprimoramento, implantação e operacionalização dos sistemas informatizados utilizados pela organização criminosa para suas apostas ilegais e controle das operações, assim como do fluxo financeiro da atividade ilícita.