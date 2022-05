Diretor da Codesal detalha ações da Operação Chuva em Salvador

Na última semana, a Prefeitura de Salvador lançou a Operação Chuva, um conjunto de ações que vai ser executado ao longo do ano para a prevenção de desastres naturais. Os trabalhos foram divididos em duas etapas, uma preparatória e outra de alerta. A operação conta com um investimento de R$ 56 milhões.

O diretor-geral da Defesa Civil de Salvador (Codesal), Sosthenes Macêdo, foi o entrevistado do programa Isso é Bahia, da rádio A TARDE FM (103.9), na manhã desta segunda-feira, 11, e detalhou as ações da Operação Chuva.

"Desde o início do ano, a gente se propõe a antecipar decisões para que no momento das chuvas mais volumosas apresentar solução em comunidades com problemas crônicos. A expectativa é que tenhamos um segundo trimestre chuvoso, maior do que a média histórica. Nós estamos realizando trabalhos preventivos, já que grandes eventos climáticos estão acontecendo", falou o diretor.

A operação acontece em meio a expectativa de um ano muito chuvoso em Salvador, conforme aconteceu desde o mês de janeiro. O objetivo é preparar a capital baiana para enfrentar o período chuvoso que tradicionalmente ocorre entre abril e junho.

De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), a probabilidade é que o acumulado de chuva este ano seja acima da Normal Climatológica para maio a junho (824,7mm).

"A natureza está dando sua resposta. Nós construímos desde 2016, com a reestruturação da Defesa Civil, programas de conscientização dos moradores das áreas de risco. Formamos voluntários, ensinamos crianças e jovens das comunidades. Contamos com metereologistas, engenheiros ambientais, estatísticos, geólogos. Compramos mais três sistemas de alerta, que todos conhecem como sirenes, mas tem outros equipamentos. Essa estrutura tecnológica nos ajuda a compreender toda essa mudança climática", disse Sosthenes.

"Em dezembro do ano passado tivemos um grande acumulado de chuvas e na noite do Natal tivemos que evacuar pessoas em condição de risco em duas comunidades. Temos uma cidade complexa, com a topografia difícil e as pessoas precisam garantir uma construção segura para morar", completou.

A operação

A etapa preparatória teve início em março passado e é destinada à adoção de ações preventivas, como obras definitivas de contenções de encostas. Para este ano, de acordo com a Prefeitura, 17 estruturas do tipo estão em execução e outras dez estão para iniciar. Desde 2013, a cidade foi beneficiada com a conclusão de 125 contenções, resultado de um investimento de R$164 milhões.

Já a etapa de alerta é realizada durante os meses de abril a junho, e prevê ações de monitoramento e resposta a situações de risco ou desastre. Nesta fase, por exemplo, ocorrerá o plantio de 3 mil árvores, através da Operação Plantio Chuva.

Além disso, serão intensificadas às ações do Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil (Cemadec), o que envolve a execução dos protocolos estabelecidos no Plano Preventivo de Defesa Civil (PPDC) para acompanhamento e avaliação do quadro evolutivo dos fenômenos climáticos que oferecem risco à população.

As vistorias técnicas e produção e gerenciamento de alertas, por meio de SMS, com informes de possíveis ameaças de desastres em áreas de risco, também vão ser intensificadas.

Veja entrevista completa abaixo:

