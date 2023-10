Diretora da UNIFACS aborda desafios na gestão universitária

A professora Annita Kelly, diretora da Universidade Salvador (UNIFACS), abordou, nesta quarta-feira, 26, sua experiência como gestora e os desafios em gerir uma faculdade, destacando a importância do desenvolvimento organizacional como ferramenta de engajamento.

A diretora construiu uma longa estrada acadêmica, chegando na universidade como professora há 11 anos. Em 2021, ela se tornou gerente acadêmica do campus de Feira de Santana e, em 2022, assumiu a direção da Unifacs.

Em entrevista ao Portal A TARDE, Annita Kelly enfatizou que há uma grande complexidade em dirigir uma universidade por conta de diversos cursos e áreas de conhecimentos diferentes, além de conciliar a relação com os alunos.

“Além de estar ali gerenciando todo esse arcabouço, a gente tem que estar em uma relação muito próxima, tanto com os alunos quanto com os professores. É um exercício árduo, mas que é feito sempre com muita paixão e dedicação, não somente pela Unifacs, mas pela área de educação, que é uma área que transforma vidas. O pensar nesse resultado ao final da jornada de cada um dos alunos, é o que me dá cada vez mais energia pra trabalhar dentro dessa área de educação”, comenta.

Segundo Annita, a cultura organizacional da universidade permitiu que todos os colaboradores fossem chamados de educadores, trazendo maior reconhecimento dentro da área de educação.

“Nossos colaboradores, hoje, chamamos todos de educadores, seja ele docente ou administrativo ou até mesmo terceirizado. Inclusive, no nosso crachá, tem o nome da pessoa e o nome abaixo ‘educador’. É reconhecer todo o trabalho que elas fazem dentro da instituição, toda contribuição que trazem, todo cuidado. É sempre muito bom alimentar cada vez mais essa paixão que é trabalhar na área de educação. A gente tem trabalhado muito no reconhecimento da nossa equipe, o quanto eles são importantes dentro desse ambiente e o quanto que eles contribuem para o nosso objetivo organizacional. Eles estão diretamente ali lidando com os alunos, conversando com esses alunos diariamente”, explica.

Para a diretora, estar à frente de uma universidade é um grande desafio, principalmente por ser mulher. No entanto, um dos maiores desafios também é compreender os alunos que chegam com diferentes bagagens de vida.

“Eu costumo dizer que tem um desafio também de ser mulher, em estar nessa posição de liderança de uma marca tão conceituada e forte. Mas eu sempre digo que é um recorte da sociedade compreender esses jovens nas mais diversificadas formas com que ele chega para gente, é um desafio. Tem alguns que chegam com uma demanda muito específica. A gente tem tido muitas situações de pessoas que chegam fragilizadas também na universidade. Acho que esse é um desafio, conviver com jovens que vêm de situações das mais diversas possíveis, trazer esse ambiente acolhedor e de formação, para que ele consiga construir a sua vida acadêmica ali dentro e uma construção profissional de sucesso”, completa.

A diretora destacou também os serviços que a Unifacs oferece ao público, como a nova clínica de saúde com atendimentos gratuitos em diversas especialidades; clínica veterinária para cães, gatos e outros animais de pequeno porte; núcleo de assistência jurídica em áreas como civil, trabalhista, previdenciária e consumidor; entre outros serviços.

Além de Annita Kelly, estiveram presentes na reunião no Grupo A TARDE, Leila Teixeira, coordenadora de marketing da Unifacs; Carol Gois, diretora do núcleo digital do Grupo A TARDE; e Eduardo Dute, diretor de marketing do Grupo A TARDE.

Confira abaixo os serviços oferecidos:

Clínica de saúde

A Clínica Integrada de Saúde (CIS) é um espaço localizado no Campus Prof. Barros, em Salvador, que oferece atendimentos gratuitos nas especialidades médicas de dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, pediatria, reumatologia, hematologia, clínica médica e saúde mental.

Os atendimentos são realizados pelos estudantes de Medicina da universidade, sob a supervisão de professores. A CIS funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e aos sábados, das 7h às 13h.

Para agendar uma consulta, o interessado deve entrar em contato através do número de WhatsApp (71) 3273-8512. Os pacientes deverão apresentar um documento de identificação oficial com foto no momento da consulta.

“A nossa clínica tem capacidade de atender mais de duas mil pessoas por semana. A gente está na expectativa de trazer um retorno para a sociedade, para a comunidade que precisa dessa atenção básica de saúde. Muitas vezes é uma demanda específica que tem demorado dentro de outro tipo de condição de acesso à saúde e a gente está proporcionando esse atendimento através dos nossos alunos e dos nossos professores”, disse a diretora Anitta.

Clínica veterinária

A Clínica Veterinária Unifacs fica localizada na Boca do Rio, em Salvador, é aberta ao público e oferece atendimento clínico, cirúrgico e exames para cães, gatos e outros animais de pequeno porte. Os atendimentos são realizados sempre por ordem de chegada, seguindo critérios de classificação de risco. Já as especialidades e as cirurgias eletivas são agendadas. Os interessados podem agendar consultas e receber mais informações via WhatsApp: (71) 3203-2649.

Além de atendimento ao público, a Clínica Veterinária é um espaço destinado às aulas práticas, atividades de pesquisa e extensão, sendo também mais um campo de estágio para os alunos de graduação de Medicina Veterinária da Instituição Superior de Ensino.

Serviços jurídicos

Quem precisa de atendimentos jurídicos, em Salvador, pode contar com serviços gratuitos oferecidos pela Unifacs através do Núcleo de Prática Jurídica (NPJ), no Campus Tancredo Neves, no Caminho das Árvores, e no Campus Lapa. Os serviços são ofertados em áreas como Civil, Trabalhista, Previdenciária e Consumidor, serviços judiciais e extrajudiciais, mediações e orientações.

A assistência jurídica é gratuita e pode ser agendada por ligação telefônica através dos números (71) 3273-8545, (71) 3203-2599, (71) 3203-2598 e do (71) 98890-7346. No mês de setembro, os atendimentos no NPJ estão sendo realizados todas as quintas-feiras, das 8h às 10h40 e das 19h às 21h40, e aos sábados, das 8h às 10h40. As vagas são limitadas. O núcleo pega todos os tipos de ações, exceto penal.

Para ser atendido pelo NPJ UNIFACS, é preciso: residir em Salvador; possuir renda até um salário-mínimo e meio; não ter advogado constituído, em casos de ação ajuizada; e ter prazo acima de 30 dias, em casos de ação ajuizada.