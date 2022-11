Dj Chell Aguiar agita Sunset exclusivo para hóspedes no Fera Palace

A Dj Chell Aguiar agita a abertura do Sunset que acontece no sábado, 26, no Fera Palace Hotel, em Salvador. O evento é exclusivo aos hóspedes e marca a abertura do verão 2023.

Os participantes poderão curtir o som de Chell Aguiar das 17h às 21h. Presente em diversos eventos, ela considera a qualidade e inovação como marcas de suas apresentações.

Para moradores de Salvador, as diárias na sexta-feira, 25, e no sábado, 26, será a partir de R$ 990 + 15% mediante comprovante de residência e reserva até 18 de novembro.