Dois corpos são encontrados na Estrada Velha do Aeroporto

Os corpos de duas pessoas foram encontrados na manhã desta sexta-feira, 21, na Estrada Velha do Aeroporto, no sentido da Avenida 29 de Março, em Salvador.

De acordo com a Polícia Civil, os corpos são de um homem e mulher ainda sem identificação formal, atingidos por disparos de arma de fogo na região da Av. Aliomar Baleeiro.

A equipe do Serviço de Investigação de Local de Crime (Silc/DHPP) esteve no local, realizando as primeiras diligências de apuração, e acionou o Departamento de Polícia Técnica.

O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.