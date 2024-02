Dois fuzis são apreendidos no Engenho Velho da Federação | A TARDE

Dois fuzis foram apreendidos, na noite de segunda-feira, 29, no bairro do Engenho Velho da Federação, em Salvador. A apreensão foi feita durante atividade prática do VII Curso de Patrulhamento Tático Móvel do BPATAMO da PM.

De acordo com informações da Polícia Militar, traficantes correram dos policiais e abandonaram os armamentos. Além dos fuzis calibre 5,56, os PMs encontraram carregadores, munições, R$ 8,8 mil em espécie, cerca de 7 kg de maconha e cocaína, balanças e celulares. O caso foi registrado na Central de Flagrantes.

"Com o flagrante do BPATAMO, chegamos à marca de 10 fuzis apreendidos no mês de janeiro de 2024. Parabéns aos policiais baianos pela dedicação e bravura. Seguiremos firmes na missão", afirmou o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.