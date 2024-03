Dois homens e uma mulher são presos após roubo em ônibus na Paralela | A TARDE

Um grupo de colombianos, formado por dois homens e uma mulher, foi preso em flagrante, na manhã desta quarta-feira, 28, após roubar passageiros de um ônibus que fazia a linha Nordeste x Pau da Lima. O grupo foi alcançado por policiais militares do Esquadrão Águia na Av. Paralela, na altura do bairro do Imbuí, em Salvador.

Imagens enviadas à equipe do Portal A TARDE mostram o exato momento em que os policiais abordam o trio. Com eles foram encontrados 16 celulares, que foram devolvidos aos passageiros.

De acordo com as primeiras informações. o anuncio do assalto foi feito na região do Pituba Parque Center e o grupo foi localizado após denúncias.

O Portal A TARDE entrou em contato com a Polícia Militar para mais informações e aguarda retorno.

Veja vídeo:





A TARDE / Leitor