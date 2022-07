Dois homens morrem após troca de tiro com policiais na Fazenda Grande

Dois homens morreram após confronto com policiais militares na 3ª travessa Pedro de Araújo, localidade conhecida como Nó de Pau, em Fazenda Grande do Retiro, na noite de sexta-feira, 29.

De acordo com o Serviço de Informações do Cicom (SIC), equipes da polícia militar foram acionadas, após uma denúncia de que homens armados estariam no local. Ao chegarem no local, os policiais encontraram os suspeitos armados. Os homens atiraram contra os policiais e houve revide. Após a troca de tiros, os policiais encontraram dois homens feridos. Eles foram socorridos para o Hospital Ernesto Simões Filho, mas não resistiram aos ferimentos e morreram.

Com os suspeitos, foram encontrados uma metralhadora com numeração raspada, uma pistola calibre 9mm também com numeração suprimida, 161 pinos de cocaína, 29 pedras de crack, 26 frascos com lança perfume, 19 embalagens com pedras de cocaína, 14 porções de maconha e uma balança de precisão.

Todo o material foi encaminhado para a Corregedoria Geral da PM, onde a ocorrência foi registrada.