Dois homens morrem em confronto com a PM no Engenho Velho de Brotas | A TARDE

Durante incursões da Operação Força Total, nesta sexta-feira, 15, dois homens morreram após entrarem em confronto com a agentes da Polícia Militar (PM) no bairro do Engenho Velho de Brotas.

Os policiais realizavam rondas quando receberam a denúncia de que havia um grupo de indivíduos armados na Rua Vila Paraíso, realizando tráfico de entorpecentes em frente a um bar e ostentando armas de fogo.

Com os suspeitos foram apreendidos duas pistolas de calibre 9mm, três carregadores, 35 munições, 102 porções de cocaína e 104 porções de maconha. Todo o material apreendido foi encaminhado ao DHPP para a adoção das providências cabíveis.