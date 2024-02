Dois homens são baleados em frente a unidade de saúde dos Barris | A TARDE

Dois homens foram baleados em um tiroteio na frente da Unidade de Pronto Atendimento dos Barris, no bairro do Garcia, em Salvador. De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o crime aconteceu na tarde desta quinta-feira (15).

Em nota enviada ao Portal A TARDE, a Polícia Militar confirmou o ocorrido e informou que os baleados foram socorridos e encaminhados na UPA e posteriormente encaminhados para o Hospital Geral do Estado (HGE). Ainda de acordo com aos policiais do 18º BPM, uma das vítimas portava uma pistola que foi recolhida para posterior apresentação na Central de Flagrantes.

Inicialmente, populares disseram que os dois homens estavam em uma fila para buscar medicamentos, quando foram atingidos pelos disparos, no entanto, os homens foram baleados em um ponto de ônibus que fica entre a UPA dos Barris e o 5° Centro de Saúde.

Não há detalhes sobre a autoria, nem sobre a motivação do crime. As circunstâncias do ocorrido serão apuradas pela Polícia Civil.