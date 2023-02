Dois homens são encontrados mortos em vala no Canela

Os corpos de dois homens foram encontrados dentro de uma vala, na Avenida Reitor Miguel Calmon, em Salvador, na manhã desta quarta-feira de cinzas, 22.

Segundo as informações da Polícia Civil, as vítimas, que não tiveram as identidades reveladas, foram mortas a tiros.

Policiais da 41ª CIPM foram acionados por volta das 9h40 para verificar a informação dos corpos próximo a um supermercado. No local, os PMs constataram o fato, realizaram isolamento e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para realização de perícia e remoção dos corpos.

O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) apura o caso.