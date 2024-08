Dois homens são mortos a tiros em Cajazeiras

Existe a suspeita que um deles estaria realizando assaltos na localidade - Foto: Divulgação / Google Street View

Dois homens foram en contrados mortos com marcas de tiro na noite deste sábado, 27, na Av. Assis Valente, em Cajazeiras, na localidade conhecida como "Pistão".

De acordo com informações da Polícia Militar, guarnições do 22º BPM foram acionados e ao chegarem no local, os policiais constataram o fato e isolaram o local até a chegada do DPT.

Informações preliminares apontam que o piloto da moto estava com uma camisa azul, escrito mototáxi. Existe a suspeita que um deles estaria realizando assaltos na localidade.

A autoria e a motivação serão investigadas pela Polícia Civil.

Leia também:

>> Homem é morto a tiros no bairro de Pau da Lima

>> Cinco homens são mortos durante confronto com a PM na Bahia