Dois homens são mortos em confronto com a Polícia Civil em Valéria

Dois homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas morreram durante confronto com policias civis do Centro de Operações Especiais (COE), na tarde desta terça-feira, 7.

Segundo as informações da Polícia Civil, o caso aconteceu no bairro de Valéria, em Salvador, após um confronto na localidade conhecida como Mata do Lixão.

Ainda conforme a Polícia, a equipe da COE foi recebida a tiros por um grupo armado durante diligências realizadas naquele bairro. Houve troca de tiros. A dupla foi baleada e socorrida para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. Uma equipe Silc/DHPP realizou os levantamentos iniciais e expediu as guias para remoção e perícia.

Foram apreendidos um revólver, uma pistola calibre 9mm, munições de fuzil calibre 556 e três granadas.