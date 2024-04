Dois homens são presos com pistola de brinquedo após assalto a ônibus | A TARDE

Uma ação do Batalhão Gêmeos e do Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc), nesta quarta-feira, 3, prendeu dois homens suspeitos de assalto a ônibus na Estrada das Barreiras, região do Cabula, em Salvador.

Os policiais militares e civis ampliaram as ações de inteligência na região. Com os criminosos foi apreendido um simulacro de pistola e recuperados quatro smartphones e cinco relógios. Os assaltantes e os materiais foram encaminhados para o Gerrc, na Baixa do Fiscal.