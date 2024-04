Dois homens são presos com pistola em Don Avelar | A TARDE

Dois homens foram presos em flagrante com uma pistola nesta quinta-feira, 28, no Don Avelar, em Salvador. Com a dupla foi encontrada uma pistola calibre 9mm municiada durante abordagem preventiva da 22ª edição da Operação Força Total, da 47ª CIPM.

No final da manhã, as equipes estavam na Rua dos Franciscanos e, ao abordarem uma motocicleta com dois indivíduos. O homem alegou ter porte e informou que estava a caminho de um estande de tiros, mas os policiais encaminharam a dupla à Central de Flagrantes para averiguação.

"A ação de presença e a prontidão de nossos policiais resultou na apreensão de mais uma arma de fogo na capital. A PM continuará atuando fortemente em defesa da população", completou o major Pitangueira, comandante da 47ª CIPM.