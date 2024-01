Dois ônibus colidem e ficam destruídos em avenida de Salvador | A TARDE

Dois ônibus do consórcio Integra Plataforma colidiram na Avenida San Martin, em Salvador, na manhã desta terça-feira, 9. Um dos veículos bateu na traseira do outro, quando seguiam na via, no sentido Largo do Tanque.

Um dos passageiros precisou de atendimento do Corpo de Bombeiros após alegar sentir dores na coluna. Os demais passageiros foram realocados em outros coletivos.

"Dois ônibus da frota convencional colidiram na manhã desta terça, enquanto trafegavam na Avenida San Martin. Os coletivos envolvidos fazem as linhas 1637 - Mirantes de Periperi x Imbuí / Boca do Rio e 1612 - Paripe x Rodoviária", informou a Semob.

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) informou que a empresa de ônibus vai promover a retirada dos veículos da via. Uma equipe da autarquia foi encaminhada ao local para organizar o trânsito.