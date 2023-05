Dois pescadores estão desaparecidos na Baía de Todos-os-Santos

Na manhã desta quarta-feira, 31, a Capitania dos Portos da Bahia, em nome da Marinha do Brasil, está conduzindo operações de busca por dois pescadores e uma embarcação que desapareceram desde segunda-feira, 29. A família dos pescadores entrou em contato com a Capitania na noite de terça-feira, 30, para relatar o desaparecimento.

De acordo com as informações fornecidas pela Capitania, os dois pescadores estavam a bordo de uma embarcação do tipo Saveiro chamada Vida Bela, que desapareceu nas proximidades de Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, localizada na Ilha dos Frades, pertencente a Salvador e situada na Baía de Todos-os-Santos.

Na segunda-feira, 29, os pescadores partiram da Praia de Tubarão, que fica no bairro de Paripe, subúrbio da capital baiana, com o propósito de realizar uma atividade de pesca. Desde então, não houve nenhum contato dos pescadores com a família.

Nesta quarta-feira, 31, logo pela manhã, uma equipe de Busca e Salvamento (SAR) da Capitania deu início às operações para localizar o barco e os pescadores desaparecidos. Além disso, a Capitania emitiu um comunicado para toda a comunidade náutica, solicitando que prestem auxílio caso avistem a embarcação em questão.