Dois são presos em Salvador por golpe do Pix contra cirurgião plástico

Um homem e uma mulher foram presos em flagrante nesta sexta-feira, 29, por aplicarem um golpe contra um cirurgião plástico em Salvador.

Segundo as investigações, eles contrataram o serviço do médico e combinaram de fazer o pagamento dos serviços via Pix.

Entretanto, o casal realizava a transferência durante o início da madrugada, sabendo que a transação não seria finalizada devido à restrição de segurança no horário e ao valor, estimado em R$ 34.410.

A vítima, por sua vez, tomou conhecimento de que outro cirurgião havia tomado prejuízo de R$ 60 mil após acertar o pagamento com os mesmos suspeitos.

As condições da transação financeira foram as mesmas, segundo a 16ª Delegacia Territorial (DT/Pituba) e a Delegacia de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes (Dreof), que realizaram a prisão.

A dupla foi autuado em flagrante por estelionato e responderá a inquérito policial regular.