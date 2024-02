Dois trabalhadores morrem após elevador de obra despencar em Armação | A TARDE

Dois trabalhadores morreram e um ficou ferido em um acidente que aconteceu na tarde desta sexta-feira, 16, no bairro de Armação, em Salvador, após uma balança de uma empresa terceirizada cair durante uma obra.

"O Serviço de Atendimento de Urgência (SAMU) foi acionado, uma das vítimas vieram à óbito e outra foi encaminhada a uma unidade de saúde.", diz a Secretaria Municipal de Saúde, SMS.

Apesar da SMS confirmar apenas um óbito, o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção e da Madeira (Sitracom) afirma que foram dois mortos. Um corpo já foi levado para o Instituto Médico Legal e o outro segue no local aguardando o Departamento de Polícia Técnica.

De acordo com o Sitracom, o acidente aconteceu após o elevador de cremalheira despencar por falta de amarração. As vítimas que morreram foram identificadas como Mario César Alves dos Santos e Wellington da Conceição Abade. Já o sinaleiro que ficou ferido, se chama Jorge de Santana Jesus.

Embora tenha sido citada no boletim de ocorrência divulgado pelas autoridades, a Engeltech Elevadores (razão social Engel Tech Engenharia em Elevadores e Escadas Rolantes Ltda) negou qualquer envolvimento com o caso, em contato com o Portal A TARDE.

"Apesar de ter sido citada de forma equivocada num boletim de ocorrência, o qual será retificado em momento oportuno, e em alguns veículos de comunicação, a empresa lamenta profundamente o episódio e se solidariza com os familiares das vítimas, como também deseja que todos os fatos relacionados sejam esclarecidos o mais breve possível", diz a nota.

Também em contato com a reportagem, a Eletech Elevadores (AEM Serviço Comércio e Locação Ltda), empresa especializada na montagem, desmontagem e manutenção de plataformas elevatórias, esclareceu o envolvimento com o acidente e disse que os seus colaboradores foram prontamente socorridos pelos órgãos competentes. O grupo afirmou que lamenta o ocorrido e que está prestando suporte às vítimas.

"Neste momento de dor e tristeza, a empresa está totalmente voltada aos familiares das vítimas, que estão recebendo todo o suporte necessário para minimizar as consequências do ocorrido, e colaborando com as investigações das autoridades para que as mesmas possam esclarecer as possíveis causas do ocorrido, para evitar conclusões precipitadas. Com 13 anos de atuação no mercado e sem nenhum registro anterior de incidentes em sua trajetória, a Eletech preza pela segurança, saúde e bem-estar de seus colaboradores, oferecendo treinamentos atualizados, Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), como também profissionais de segurança do trabalho em suas obras. Por fim, reiteramos nossa solidariedade e os nossos mais sinceros pêsames para as famílias enlutadas", aponta a empresa.