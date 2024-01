DPT atenderá 100 pessoas por dia para confecção de identidade | A TARDE

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) atenderá 100 pessoas por dia para a confecção de carteira de identidade, no novo Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) do Uruguai, em Salvador.

A unidade foi inaugurada na manhã desta quarta-feira, 17, pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT). O posto do Instituto Pedro Mello do DPT fica na Sala 05 e conta com quatro guichês para atendimento.

"Nosso objetivo em 2024 é ampliar a aproximação com a população. O DPT presta um serviço essencial com a confecção da carteira de identidade e com esse novo SAC, daremos mais comodidade aos moradores da Cidade Baixa", afirmou o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.

A diretora-geral do DPT, perita Criminal Ana Cecília Bandeira, entre outras autoridades também participaram da inauguração do novo SAC do Uruguai.