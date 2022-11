DPT faz simulação da operação na Gamboa que resultou em três mortes

Policiais que participaram da ação na Gamboa no dia 1º de março deste ano concluíram a reprodução simulada realizada pelo Departamento de Polícia Técnica, na noite desta segunda-feira, 31. De acordo com as informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), a iniciativa tem o objetivo de esclarecer a dinâmica da operação policial que resultou na morte de três pessoas; Alexandre dos Santos, de 20 anos, Patrick de Souza, de 16 anos, e Cleberson Guimarães, de 22.

Ainda conforme a SSP, as equipes da Coordenação de Crimes Contra a Vida, do DPT, iniciaram a reprodução simulada por volta das 19h. No primeiro dia, apenas os quatro policiais que participaram da ação fizeram seus relatos, de maneira individual, seguindo a mesma rota percorrida no dia da ocorrência. Para isso, foram utilizados atores para representarem as outras pessoas que estavam presentes na data e horário dos fatos.

A pasta ainda informou que o objetivo da ação é reproduzir de maneira idêntica todos os acontecimentos do dia a partir da chegada da guarnição. A simulação terminou por volta da 23h e foi acompanhada por representantes do Ministério Público da Bahia, da Defensoria Pública e da defesa dos policiais.

As testemunhas apresentarão suas versões na noite desta terça-feira, 1. Os laudos da reprodução serão anexados ao inquérito que apura o caso.

DPT realizou a simulação de operação. | Foto: Kelly Hosana | SSP-BA