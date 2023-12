DPT recebe novos equipamentos | A TARDE

O secretário de segurança pública da Bahia, Marcelo Werner, entregou, nesta segunda-feira, 4, novos equipamentos balísticos, uma viatura Semiblindada e uma ambulância para o Departamento de Polícia Técnica da Bahia.

Uma das novas aquisições, o novo microscópio permite uma observação mais detalhada das marcas deixadas nos projéteis e estojos aumentando a exatidão das correspondências entre as peças questionadas e os padrões coletados pelos peritos.

Os equipamentos juntos somam investimentos de dois milhões oitocentos e cinquenta e dois mil reais. “Entregamos a primeira viatura semiblindada do DPT e também equipamentos de ponta que serão utilizados em perícias de balística. Vamos seguir modernizando as nossas polícias e bombeiros, ampliando a eficiência das investigações. Aproveito a oportunidade e parabenizo todos os servidores pelo Dia Nacional do Perito Criminal”, declarou Marcelo Werner Filho, Secretário da Segurança Pública da Bahia