Draco desarticula esquema de distribuição de drogas no Garcia

A partir de uma denúncia anônima, investigadores do Núcleo de Inteligência e do Grupo de Capturas do Departamento de Repressão e do Departamento de Combate ao Crime Organizado (Draco) desarticularam um esquema de distribuição de drogas, no bairro do Garcia, nesta sexta-feira, 24. O integrante de um grupo de traficantes de drogas foi preso em flagrante.

Durante buscas no bairro, um homem avistou os policiais na Rua do Pacífico Pereira e tentou fugir. Ele arremessou uma mochila em um imóvel e foi alcançado pelas equipes. Com o suspeito foram encontrados porções de maconha, cocaína, balanças de precisão, embalagens para fracionamento das drogas e a chave de um veículo. De acordo com as apurações, o homem fazia a distribuição das drogas para o líder de uma quadrilha de traficantes.

O diretor do Draco, delegado José Bezerra Júnior, enfatizou a importância da prisão. “Além de tentar fugir, ele quebrou o aparelho celular que estava em sua posse. Trata-se de um integrante de um grupo de traficantes, também envolvidos com homicídios e um alvo relevante para diversas investigações que temos em curso. Ele também é suspeito de atuar na distribuição dos entorpecentes para o líder desta quadrilha. Com essa prisão aprofundaremos diversas apurações”, contabilizou.

O homem foi encaminhado para Draco, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante por tráfico de drogas. Ele segue custodiado à Disposição do Poder Judiciário. O material foi encaminhado para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).