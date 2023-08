Droga zumbi: mulheres são presas transportando "k9" e cocaína

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente 3 kg de 'maconha sintética' (K9) e mais 5,4 Kg de cocaína durante abordagem a ônibus interestadual que fazia o itinerário São Paulo x Aurora (CE), na tarde de segunda-feira, 31.

Segundo a corporação, o flagrante ocorreu durante uma fiscalização da PRF no KM 830 da BR 116, em Vitória da Conquista. Dada ordem de parada ao veículo, foram realizados os procedimentos de fiscalização. Ao subirem no ônibus e conversarem com os passageiros, os policiais decidiram vistoriar o compartimento de bagagem.

Ao abrirem uma mochila, de cor cinza os PRFs encontraram dois sacos com um tipo de maconha sintética, conhecida por K9 (entenda), que é produzida em laboratório e tem efeitos devastadores no corpo dos usuários, como aumento da pressão arterial, aumento da frequência cardíaca, sudorese, náusea, vômito, dor de cabeça e até mesmo convulsões. A droga também pode ter efeitos psicológicos, como ansiedade, paranoia, delírios e psicose.

Ainda de acordo com a PRF, uma mulher de 22 anos foi identificada como responsável pelo transporte do produto ilícito. Aos policiais ele relatou que viajou de avião de Salvador até São Paulo, onde pegou a droga e ganharia R$ 1 mil para trazer a encomenda até capital baiana.

Em continuidade a fiscalização, foi encontrada mais uma mochila contendo 5 tabletes de cocaína que totalizou 5,4 Kg da droga. Uma passageira de 22 anos e moradora da cidade de Cubatão, em São Paulo, foi identificada como responsável pela bagagem.

Após alguns minutos de conversa e informações desencontradas, a mulher confessou que receberia 2.500 reais para levar a droga de São Paulo até Recife, no Pernambuco. Disse também que assim que chegasse no destino receberia informações onde deveria entregar a mercadoria.

Diante dos fatos, as infratoras receberam voz de flagrante delito e a ocorrência foi apresentada com todo produto apreendido na Delegacia de Polícia Civil em Vitória da Conquista, para adoção das providências cabíveis.

Elas responderão na Justiça pelo crime de tráfico de drogas.