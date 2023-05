Duas mulheres são assassinadas a tiros no Cassange, em Salvador

Duas mulheres foram assassinadas a tiros na madrugada desta quinta-feira, 25, no bairro de Cassange, em Salvador. Um homem também ficou ferido pelos disparos e foi socoriddo. A identidade das vítimas não foi revelada.

De acordo com a Polícia Militar, por volta das 2h15, agentes da 49ª CIPM foram acionados pelo Cicom para averiguar uma denúncia de três vítimas de disparos de arma de fogo, na Praça da Alegria, bairro de Cassange. No local, a guarnição constatou o fato.

As duas mulheres não resistiram aos ferimentos, enquanto o homem foi socorrido por populares para a UPA de São Cristóvão. Seu estado de saúde é desconhecido. Os militares isolaram a área e acionaram o DPT para a remoção dos corpos e realização de perícia.

O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa vai investigar o duplo homicídio. Uma equipe do SILC foi acionada e expediu as guias para remoção e perícia. Oitivas e diligências serão realizadas para identificar a autoria e motivação do crime.