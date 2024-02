Duas pessoas ficam feridas após incêndio no IAPI | A TARDE

Um incêndio atingiu um apartamento residencial do Edifício Camila, localizado na Rua Marechal Rondon, no bairro do IAPI, em Salvador. O fato ocorreu na manhã desta segunda-feira, 19.

Duas pessoas ficaram feridas e foram conduzidas para unidades de saúde pela equipe do 12º Batalhão de Bombeiros Militar/Salvar.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio foi abafado pela guarnição. A causa está sendo investigada e será identificada após a conclusão da perícia.