Duas pessoas morrem em grave acidente na BR-324

Um acidente, envolvendo um carro de passeio, um micro-ônibus e uma motocicleta, deixou duas vítimas fatais nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira, 29, na BR-324, em Salvador.

Segundo informações da RecordTV Itapoan, o acidente pode ter sido provocado por um derramamento de argamassa na pista, na noite anterior. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), do Salvar e da ViaBahia, administradora da rodovia, estiveram no local e prestaram socorro aos envolvidos.

Uma guarnição da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para auxiliar no tráfego de veículos, que está congestionado entre o Acesso Norte e a rua Jaqueira do Carneiro, no bairro de Fazenda Grande do Retiro.

As duas vítimas fatais, que seriam pai e filha, estavam a bordo da motocicleta e sofreram paradas cardiorrespiratórias. Os socorristas realizaram diversos procedimentos de reanimação, mas eles não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

As causas do acidentes ainda não foram confirmadas.