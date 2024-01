Dupla criminosa faz mulheres reféns em Saramandaia | A TARDE

Criminosos fizeram duas mulheres de refém na tarde desta sexta-feira, 12, no bairro de Saramandaia, em Salvador.

Dois suspeitos estavam armados e um deles fez transmissão ao vivo da situação. A Polícia Militar está no local, mas ainda não deu mais detalhes sobre o ocorrido.

Em live no Instagram, um dos bandidos cobrou presença da imprensa no local. A todo momento, um deles apontava uma arma para a cabeça da mulher, que se mostrou desesperada com a situação.

Em um trecho da livre, o suspeito grita: "Queremos sair vivos, estamos com refém".

*Em atualização