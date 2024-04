Dupla é flagrada ateando fogo em veículo no Stº Antônio Além do Carmo | A TARDE

Câmeras de seguranças de uma loja de veículos, no bairro de Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador, flagraram dois homens ateando fogo em um carro que estava parado no estacionamento do estabelecimento. O caso aconteceu na madrugada de domingo, 31.

Nas imagens enviadas ao Portal A TARDE, um homem aparece jogando um líquido inflamável no carro. Pouco depois, outro suspeito também se aproxima do portão e faz o mesmo. Em seguido, um deles 'risca' um fósforo e ateia fogo.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil. A corporação informou que não localizou o registro da ocorrência





Cidadão Repórter