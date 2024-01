Dupla é presa após assalto nos arredores da Lavagem do Bonfim | A TARDE

Dois homens foram presos na Av. Contorno, região do Comércio, sob a suspeita de terem tomado de assalto um aparelho celular. Segundo o comandante do 18º BPM, tenente-coronel Agnaldo Alves Ceita Filho, os militares receberam informações do roubo pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom).

“Durante as buscas, os PMs avistaram os dois homens correndo. O celular da vítima estava com um deles”, disse o oficial.

O aparelho da vítima foi recuperado e apresentado juntamente com a dupla criminosa na Central de Flagrantes.