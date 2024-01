Dupla é presa após ser flagrada por Sistema de Reconhecimento Facial | A TARDE

Mais duas pessoas foram presas na noite deste sábado, 6, após serem flagradas por câmeras do Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública ultrapassou. Ao todo, mais de 1.260 foragidos da Justiça já foram localizados com a ajuda da ferramenta.

Segundo a SSP, os dois eram procurados por prática de roubo e dívida de pensão alimentícia. Eles foram localizados em pontos monitorados pela tecnologia, em Salvador.

A ferramenta é empregada em Salvador, na Região Metropolitana e em diversos municípios do interior do estado. A tecnologia também é utilizada em eventos com grande circulação de pessoas.