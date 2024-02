Dupla é presa pela Polícia Civil por fraudar compra de abadás | A TARDE

Dois homens suspeitos de aplicar um golpe em uma loja de venda de abadás para o Carnaval de Salvador foram presos por equipes da Delegacia de Repressão aos Crimes de Estelionato (Dreof) e do Grupo Especial a Roubos em Coletivos (Gerrc), nesta segunda-feira 5, em um shopping de Salvador localizado na Avenida Tancredo Neves.

A dupla foi flagrada com 12 abadás de um camarote. "Utilizando cartões de crédito, eles efetuavam o pagamento das peças e depois estornavam a compra, repetindo o processo por mais de uma vez", explicou o diretor do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), delegado Thomas Galdino.

Os abadás foram restituídos aos representantes do camarote e os suspeitos, que foram conduzidos à 16ª Delegacia Territorial (DT) da Pituba, permanecem à disposição da Justiça. "Seguimos com as informações para identificar e localizar outros dois integrantes do grupo criminoso", ressaltou Thomas Galdino.