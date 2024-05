Dupla invade depósito de bebidas no Tororó e executa funcionário | A TARDE

Um funcionário de um depósito de bebidas no Largo da Capelinha, no bairro do Tororó, em Salvador, foi executado a tiros na noite do último sábado, 18. Conforme apuração do MASSA!, a vítima, identificada como Gabriel Ferreira, estava trabalhando, quando dois criminosos invadiram o estabelecimento e efetuaram os disparos. Ninguém foi preso até o momento. A autoria e motivação do crime é investigada.



O estabelecimento fica na Rua Amparo do Tororó, próximo ao Largo do Tororó, onde os bares ficam cheios nos finais de semana.



Segundo testemunhas, por volta das 22h30, quando o depósito de bebidas, que também é bar, estava cheio, dois homens chegaram à procura de Gabriel.



Eles afastaram as pessoas e efetuaram tiros contra o funcionário, que morreu no local. Durante o ato criminoso, as pessoas se assustaram e houve tumulto generalizado e correria.



De acordo com a PM, policiais da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram encaminhados para o local e confirmaram a morte. Os agentes isolaram o local e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para remoção do corpo.

Publicações relacionadas