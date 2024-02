Dupla morre em embate com a PM e fuzil é apreendido na Engomadeira | A TARDE

Um fuzil foi apreendido e dois criminosos morreram em confronto com equipes da Polícia Militar, na madrugada desta quarta-feira, 7, no bairro da Engomadeira, em Salvador. Essa é primeira apreensão de fuzil no mês de fevereiro, na Bahia.

Segundo informações apuradas pela equipe do Portal Massa!, equipes da Rondesp Central faziam patrulhamento na localidade conhecida como Buracão, quando encontraram um grupo criminoso armado.

Ainda de acordo com as informações, os criminosos, ao avistarem as equipes, atiraram contra elas. Houve revide, dois deles foram atingidos, socorridos ao Hospital Roberto Santos, mas não resistiram.

Na ação, além do fuzil, também foram apreendidos duas pistolas, um carregador de fuzil, três carregadores de pistola, dois carregadores de submetralhadora, cocaína, colete balístico, munições e mais de 400 porções de drogas. Os materiais foram levados para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.