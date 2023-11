Edição especial da Feira Saúde tem foco no público masculino | A TARDE

Com serviços de saúde e de cidadania, Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), realiza, neste sábado, 18, a primeira edição da Feira Saúde Mais Perto voltada para o público masculino.

Os atendimentos estão ocorrendo na Arena Fonte Nova e faz parte da campanha do Novembro Azul, mês mundial de combate ao câncer de próstata, e tem a expectativa de atender até 12 mil homens.

Para ter acesso aos serviços, é necessário apresentar o cartão do SUS, RG, CPF e comprovante de agendamento. No caso de exames de ultrassonografia, exames laboratoriais e consultas para cirurgias eletivas, é preciso apresentar a solicitação médica.

O governador Jerônimo Rodrigues visitou o local na abertura dos serviços e aproveitou para colocar em dia o exame de PSA, que avalia a saúde da próstata. “Nós temos que fazer mais eventos como esse. Primeiro, para atender as pessoas que precisam e não têm acesso. No Brasil inteiro, estamos com deficiência na atenção básica. Segundo, para incentivar o homem a estar nesse ambiente, fazendo esses tipos de exames. Quebrar esse preconceito.”, declarou o governador.

A secretária de saúde, Roberta Santana falou sobre a inovação das edições da Feria Saúde Mais Perto focadas em um público específico. “Uma inovação dessa gestão fazer as feiras por especialidades. Dessa vez, voltada para o homem, no novembro azul. Reforçando a importância da prevenção, pois o câncer de próstata é o segundo que mais mata, mas se detectado precocemente tem 90% de chance de cura”, destacou.



A Feira do Homem é a 26ª edição da Feira Saúde Mais Perto, em 2023. Mais de 310 mil atendimentos já foram realizados em toda a Bahia. Além do atendimento médico e odontológico, há também avaliação nutricional, vacinação e testes rápidos de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), para HIV, Sífilis e Hepatites B e C.