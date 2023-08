Eleições do COREN acontecem no próximo dia 1º de outubro

As eleições para a direção do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (COREN-BA) acontecem no próximo 1º de outubro.

A eleição seria formada por três chapas, contudo as Chapas 2 e 3 se uniram e a esposa do ex-presidente do Conselho, Jimi Hendrix, que foi afastado por denúncias de corrupção, será candidata à presidência.

O Passado do COREN

O presidente e a primeira-tesoureira do Conselho Regional de Enfermagem (Coren-BA) Jimi Hendrex Medeiros de Souza e Rosane Santiago Alves da Silva, foram afastados por 90 dias após indícios de participação em um esquema de “rachadinha”. Eles também foram alvos de investigação da Polícia Federal.