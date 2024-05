Eleitores enfrentam fila no último dia de regularização eleitoral | A TARDE

Com mais de 1,6 milhão de títulos eleitorais cancelados na Bahia, a correria para regularizar o documento ganha força em ano eleitoral. O prazo encerra nesta quarta-feira, 8, para regularizar, transferir ou tirar a primeira via do título de eleitor. O movimento na sede do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), tem sido alto desde as primeiras horas da manhã.

Em conversa com a equipe do Portal A TARDE, a secretária-geral da Presidência do TRE, Maria do Socorro Carvalho, explicou que a procura pela regularização eleitoral foi intensificada nos últimos dias e chama atenção para a informação de que não haverá prorrogação do prazo.

“Nós tivemos uma procura bastante grande nesses últimos dias, no final de semana atendemos 30 mil pessoas na Bahia inteira. Hoje aqui, eu tenho observado que embora a fila esteja grande, o atendimento está sendo rápido. É bom que o eleitor saiba que hoje é o último dia. Aqueles eleitores que não regularizarem a situação eleitoral até hoje não poderão votar nas próximas eleições”.

Maria do Socorro também pontua que o eleitor que tem biometria coletada pode realizar o atendimento de forma online. “A gente orienta o eleitor que ele venha ao Tribunal, que ele antes consulte sua situação eleitoral, porque existem aqueles eleitores que estão com títulos cancelados” .

Quem está preferindo ir o TRE encontra um longa fila. Contudo, quem chegou cedo conseguiu um rápido atendimento, como explica o autônomo Jonathan Gabriel, que teve o título de eleitor cancelado. “Eu vim ativar e transferir meu título de eleitor para Salvador. Cheguei aqui às 6h e só esperei a liberação do funcionamento. Demorei em torno de 30 minutos na fila. Graças a Deus tudo foi resolvido”, contou.

Fila na sede do TRE | Foto: Osvaldo Barreto

FILÔMETRO

Antes de se dirigir à sede do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), os eleitores de Salvador poderão acessar informações em tempo real sobre o tempo médio de atendimento, utilizando a ferramenta ‘Filômetro’. Para consultar o serviço, basta acessar o site oficial do TRE-BA, em serviços eleitorais >> filômetro. O sistema oferece informações exclusivamente sobre o atendimento na Central de Atendimento ao Público (CAP), localizada na sede do Regional, no Centro Administrativo.

A ferramenta disponibiliza uma visualização clara do status das filas através de legendas e cores. O sistema indica se a fila está pequena (verde), média (amarela) ou grande (rosa), permitindo que os eleitores planejem sua visita de acordo com o fluxo da demanda no momento.



Consulte aqui o Filômetro

