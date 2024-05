Prazo para regularizar título de eleitor termina nesta quarta-feira | A TARDE

Com mais de 1,6 milhão de títulos eleitorais cancelados na Bahia, a correria para regularizar o documento ganha força em ano eleitoral. O prazo encerra nesta quarta-feira, 08, para regularizar, transferir ou tirar a primeira via do título de eleitor. Há a expectativa pelo primeiro voto de muitos jovens e o assunto é tema de campanha no Unicef este ano.



Conforme a legislação

(Lei nº 9.504/1997), a inscrição eleitoral ou a transferência fica suspensa nos 150 dias que antecedem a votação em 6 de outubro, quando serão escolhidos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores das cidades.

Para quem tem dúvida se precisa atualizar o título eleitoral na Bahia, é possível verificar pelo telefone e whatsapp (71) 3373-7000, ou no site www.tre-ba.jus.br.

Ainda há um total de 783.376 (7,02%) de eleitores na Bahia sem cadastro da biometria. Estes devem ir ao cartório eleitoral de sua cidade para regularizar a situação. É preciso apenas um documento oficial com foto e um comprovante de residência válido, para quem busca regularizar, transferir e tirar a primeira via do título. O TRE atende até amanhã, das 08h às 18h.

‘Voto da esperança’

Com uniforme escolar ou cabelos coloridos, é fácil identificar os jovens na fila. No terceiro ano do ensino médio, Sofia Almeida, 18 anos, se sente pronta para exercer seu papel como cidadã. “Quero participar mais das decisões do país. (...) Vou votar nos candidatos que apresentarem propostas mais transformadoras no âmbito social”, afirma.

O voto do jovem como esperança para o futuro é ressaltado na campanha do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF).

