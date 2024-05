Elenco do Vitória vira alvo de influencer no aeroporto após derrota | A TARDE

O Vitória perdeu mais um jogo no Campeonato Brasileiro, por 2 a 1, para o Vasco, e no retorno para cidade de Salvador, os jogadores foram alvo de piadas da influenciadora Lore Rufis.

"Gente, o Vitória perdeu foi? Eu acho que o Vitória perdeu, algo me diz. Eu sinto uma tristeza no ar, eu sinto o pessoal um pouco triste. Eu acho que o Vitória perdeu", disse ela.

As imagens foram compartilhadas nos stories do seu perfil oficial do Instagram, é possível ver alguns atletas como Matheus Gonçalves, PK e Léo Naldi. "Complicado né? O Vitória perdeu mais uma vez. É complicado", continuou.

O Vitória soma apenas um ponto na Série A, tendo disputado cinco partidas até aqui. O time é o penúltimo colocado da Série A do Brasileirão.

