Em Brasília, SMS alinha assistência para pacientes com glaucoma | A TARDE

O Departamento de Atenção Especializada e Temática (DAET), do Ministério da Saúde (MS), recebeu na sexta-feira (24), em Brasília, uma comissão da Secretaria da Saúde (SMS) da Prefeitura de Salvador para avaliar políticas e ações de atenção especializada para a capital baiana, especialmente os serviços de oftalmologia. O encontro alinhou a possibilidade de ampliar a assistência aos pacientes de glaucoma com a recomposição do teto financeiro de Salvador direcionado à doença crônica.



Presente na reunião, a vice-prefeita e secretária municipal da Saúde, Ana Paula Matos, destacou o investimento do município na área oftalmológica no último ano. “Tivemos uma mobilização fundamental para desafogar a fila de espera e assistir os pacientes com o programa Saúde dos Olhos, que ampliou o acesso a consultas e procedimentos oftalmológicos aos pacientes SUS. Além disso, seguimos reforçando as nossas buscas por aportes financeiros para oportunizar mais atendimentos em nossa rede municipal de saúde. Agradeço ao Ministério pela troca de experiências com uma escuta atenta aos nossos projetos e acolhimento às demandas”, disse.

Também estiveram presentes no encontro a diretora do Departamento de Atenção Especializada e Temática (DAET), Suzana Ribeiro; o assessor da Coordenação Geral da Atenção Especializada (CGAE), Marcos Lino; a Coordenadora Substituta da Coordenação Geral de Atenção Especializada (CGAE), Patricia Perez; além das assessoras da SMS, Cristina Fuezi, Karen Mayer e Zaida Melo.

Serviço

Atualmente, a SMS oferta 14 locais com atendimentos oftalmológicos para tratamento do glaucoma. Em média, 9 mil pacientes são acolhidos por mês na rede municipal da Saúde, com concessão trimestral de colírios previstos pelo MS. No primeiro trimestre deste ano, entre janeiro e abril, a SMS realizou 35,8 mil tratamentos para o glaucoma.

Para ter acesso ao tratamento do glaucoma em Salvador, o paciente deve procurar uma unidade de saúde ou Prefeitura-Bairro, para fazer a marcação de consulta com um oftalmologista, com a guia de marcação, documento de identificação com foto e cartão SUS.

