Em comemoração ao 8 de Março, designer lança projeto Moda por Elas

Com o intuito de destacar e celebrar as mulheres, a designer de Moda Mel Alves lançou o projeto "Moda por Elas" na quarta-feira, 8, Dia Internacional da Mulher, no Palacete Tira-Chapéu, em Salvador. O projeto também é integrado pelos designers locais, Iandara Nascimento, Gabriel Miranda e Aline Rocha, além de ser apadrinhado pelos designers e autoridades no mundo da moda: Luciana Galeão e Alberto Pitta; e a digital influencer, Lívia Cady.

Em formato de intervenção cultural, o evento teve uma roda de conversa, onde jovens mulheres discutiram o tema e como a Moda pode se tornar uma opção profissional para elas. Também aconteceu um desfile de peças de seis designers baianas com as modelos, que são jovens do projeto social Fashion Guetto, sendo elas : Crioll’as ateliê de luxo, si.da.si, Mel Alves ateliê e Cosnua.