Em Salvador, bolsonaristas manifestam contra resultado das eleições

Inconformados com o resultado democrático do segundo turno da eleição presidencial, que sagrou Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como presidenete eleito do Brasil, grupos de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) fazem manifestações em pontos de Salvador na manhã desta quarta-feira, 2, feriado de Finados.

Um grupo maior toma uma faixa da Avenida Paralela, a principal avenida de Salvador, na região do Imbuí. Vestidos de verde e amarelo e com bandeiras do Brasil, eles realizam uma manifestação golpista, contrários ao regime democrático responsável pela eleição de Lula e com pedido de intervenção federal.

Apesar da presença dos bolsonaristas, o trânsito na região não está comprometido e segue sem congestionamentos. Equipes da Polícia Militar já estão no local e acompanham a movimentação.

Um outro grupo de bolsonaristas está presente na Mouraria, no Centro, em frente ao quartel militar de Salvador. O movimento aconteceu de maneira tímida também na manhã de terça-feira, 1º.

Desde a vitória de Lula, no domingo, bolsonaristas inconformados com o resultado, fazem bloqueios ilegais em rodovias por todo o Brasil. As manifestações não encontram eco nem mesmo entre o presidente Jair Bolsonaro, que já autorizou a transição de governo. A PRF e a Polícia Militar agem para colocar fim nos bloqueios.

null Cidadão Repórter | Via WhatsApp