Em Salvador, homem morre e duas pessoas ficam feridas durante ataque

O homem morreu e outras duas pessoas ficaram feridas durante um ataque de um grupo armado na região do Jardim Cajazeiras, em Salvador. O caso aconteceu na noite de segunda-feira, 17. De acordo a Polícia Civil, a ação foi realizada por dois homens em uma motocicleta. Eles teriam chegado ao local atirando.

Ainda conforme as informações, os disparos atingiram três pessoas, entre elas Arlen Santos de Jesus, de 26 anos. Ele estava na rua da Alegria conversando com um grupo de pessoas, quando foi atingido. Arlen chegou a ser corrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Santo Inácio, mas não resistiu.

Além dele, mais duas pessoas ficaram feridas na ação: um jovem de 19 anos, socorrido para a mesma UPA em que Arlen foi levado, e uma mulher de 49. Ela deu entrada no Hospital do Subúrbio após ser baleada no braço.

A 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central) vai realizar oitivas e diligências para identificar os suspeitos, bem como a motivação da ação violenta.